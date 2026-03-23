任期満了に伴う来月の黒部市長選挙を前に、地元の青年会議所は先週金曜、立候補予定者の公開討論会を開きました。先週金曜、黒部市内で開かれた公開討論会。およそ250人の市民を前にマイクを握ったのは、2期目を目指す現職の武隈義一さん（58）と、前の副市長で新人の上坂展弘さん（64）です。訴えの中で、2人が何度も口にしたキーワードは…武隈義一さん「職員と余裕をもって『対話』をして、引き続き市民の皆さんと