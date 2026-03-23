EXPG高等学院の令和8年入学・卒業式が23日、神奈川・洗足学園音楽大学前田ホールで行われた。学長を務めるGENERATIONS・中務裕太は囲み取材で、令和の生徒の様子について語った。【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人「SNSがギリギリ発達していなかった」高校時代だったという中務。「僕らの頃は情報がいい意味でも悪い意味でも入ってこない時代だったので、『いけるっしょ』みたいな気合で乗り越