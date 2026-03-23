黒部市が先月、武隈市長のハラスメントに関して市の管理職を対象に行ったアンケートをめぐる動きです。武隈市長を支持する市議らが黒部市に対しアンケートの正当性などの調査を求めていたことについて、市はきょう「調査は行わない」とする回答を市議らに伝えました。黒部市が先月、武隈市長のハラスメントに関して市の管理職を対象に行ったアンケートでは、武隈市長から「ハラスメント行為を受けた」と答えたの