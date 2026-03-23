青森市の住宅街で目撃されたのは、窓から勢いよく噴き上がる真っ赤な炎。爆発音も聞こえ始めました。23日午前5時ごろ、住宅街に立つ2階建てアパートの2部屋が全焼する火事がありました。目撃者：5時ごろ、寝てたら何かにおいがするなと思って。（アパートの人は）高齢者ばかり。3〜4人いるのかな。火は約3時間後に消し止められましたが、高齢の男性1人が病院に搬送。消防などによりますと、焼け跡から1人の遺体が見つかったという