スーパーの米の価格が、およそ半年ぶりに5キロ4000円台を下回りました。背景にはコメ余りがあり、来年には在庫が過去最高になる見通しです。農林水産省によりますと、今月9日から15日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より33円安い3980円でした。5週連続の値下がりで、およそ半年ぶりに4000円を割り込みました。民間の業者が抱える在庫の量が高水準となり、業者間の取引価格が低下していること