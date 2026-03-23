テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！3時間SP」（後7・00）が23日、放送され、ロケ企画でまさかのトラブルが発生した。この日はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、ゲスト出演者たちと旅をする「サンド旅」を放送。静岡県の伊豆急行伊東駅から、リゾート電車「黒船電車」に乗り、旅をするというものだった。この日のゲストは、元フィギュアスケーターの高橋成美さん、中野友加里さん、「ロッチ」中岡創一。5人で旅に