木原官房長官は２３日の記者会見で、中国による大規模認知戦に関する読売新聞と新興企業「サカナＡＩ」（東京）の共同分析を巡り、偽情報などを流して世論を誘導する外国の影響工作が「技術の進展に伴い、日々変化する」との認識を示した。そのうえで、「ＡＩ（人工知能）活用を含め、技術的に有効な対策が講じられるよう取り組みを進める」と語った。政府としても、認知戦の対応にＡＩなどの最新技術を導入していく考えを示した