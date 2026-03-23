大分・豊後大野市で目撃されたのは、誰も見たことのない世界。3月20日、3億年前に形成が始まったとされる稲積水中鍾乳洞で、水深100メートルの地点を目指し調査が行われました。人1人がやっと通れる狭い空間を、ダイバーが奥へ奥へと進んでいきます。そして約2時間半後、調査を終えたダイバー・大濱裕次さんは「水というタイムマシンに乗って、ものすごい大昔の景色を見てきた。人類で誰も見たことがないところを見させてもらい、