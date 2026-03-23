100トンの巨体が“天然の滑走路”へフランス空軍の空軍軍事航空専門センター（CEAM）は2026年3月17日、大型輸送機A400M「アトラス」をグリーンランド北部の北極圏内にある海氷上に着陸させることに成功したと発表しました。これは、同機にとって史上初の試みです。【これが史上初の光景…！】フランス空軍が公開した「圧巻の試験の様子」を写真で（画像）着陸が実施されたのは、北緯82度に位置するグリーンランド北部のカップ