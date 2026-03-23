千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【初体験】メイク経験0・初心者の千賀健永が初のセルフメイク！意外に良い感じかも？ #千賀健永 千賀健永のメイク研究所』の動画を投稿。セルフメイクに挑戦する中で、使用コスメも紹介。千賀さんが使用感を語ってくれました。【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■ベースメイクに動画内に登場したのはこちら。コスメデコルテ/ロージー グロウライザ