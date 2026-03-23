Tools8（ツールズエイト）が、8mLミニボトルおよびディスカバリーセットを、六本木 蔦屋書店で開催のポップアップイベント「SPRING SWING2026」に合わせて2026年3月20日より先行発売し、3月27日より公式ECにて発売する。■持ち運びやすく香りを楽しめる新ラインブランドを代表する香り「Bolero」「Giselle」「Ivan」を、より日常に取り入れやすいサイズで展開。外出先での持ち運びや気分に合わせた使い分け、初めて香りを試すエン