SWAG（スワッグ）が、大人のフレーバー歯磨き粉6種を一度に試せるトライアルセットを、2026年3月20日（金）より公式ECサイトにて発売した。■気分やシーンで選べるオーラルケア6種類のフレーバーを一度に体験できるセットで、その日の気分やシーンに合わせて選ぶ新しいオーラルケアスタイルを提案。フレーバーごとに異なるカラーを採用したパッケージは、並べるだけで洗面台を華やかに彩るデザインとなる。“推しカラー”とお気に