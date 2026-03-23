アメリカのロックバンド The Black Keys（ザ・ブラック・キーズ）が、通算14作目となるニューアルバム『Peaches!（ピーチズ！）』を5月1日にリリース。国内盤CDも同日に発売される。 （関連：ブルーノ・マーズ『The Romantic』リスニングパーティーレポコラボカフェが提供する“五感”で味わう世界観） ボーカルのDan Auerbach（ダン・オーバック）は、今作