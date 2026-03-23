ジネディーヌ・ジダン氏がフランス代表の次期監督に就任する可能性が高いようだ。22日、『レキップ』や『ル・パリジャン』など複数のフランスメディアが伝えている。2012年から指揮を執るディディエ・デシャン監督のもと、EURO2016準優勝、FIFAワールドカップロシア2018優勝、FIFAワールドカップカタール2022準優勝と近年の国際大会で安定した成績を収めているフランス代表。しかし、長期政権を築いているデシャン監督の現行契