なでしこジャパンが「AFC女子アジアカップ2026」を制し、2大会ぶり3度目のアジアの頂点に立った。オーストラリアで1日から21日まで行われていた今大会。FIFAランキングでもアジアトップに立つ日本は、大会6試合を通じて29得点1失点。全勝で見事にアジア女王の座に輝くこととなった。2024年12月にニルス・ニールセン監督が就任してから、およそ1年が経過して迎えた大きな大会。2025年7月に行われた「東アジアE-1サッカー選手