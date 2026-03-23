プレミアリーグが誇る“ビッグ6”の一角であるトッテナム・ホットスパーが17位に転落。49年ぶりの降格が現実味を帯びてきている。プレミアリーグ第31節が現地時間22日に行われ、トッテナム・ホットスパーはノッティンガム・フォレストと対戦した。45分にCKからイゴール・ジェズスにヘディングシュートを叩き込まれると、62分にはモーガン・ギブス・ホワイトに追加点を献上。さらに87分にはタイウォ・アウォニイにネットを揺ら