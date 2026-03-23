続いて広島市の今の様子とあすの天気を伝えてもらいます。木村さん。□□□【中継・広島駅】□□□24日の広島市は、晴れで、昼過ぎからはくもりの見込みです。最高気温は18℃の予想です。（朝の最低気温は7℃予想）2026年3月23日放送