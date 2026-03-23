広島市中区の八丁堀交差点付近にあるビルの屋上看板に、黒いスプレーのようなものによる落書きが見つかりました。3月23日正午ごろ、目撃者からの通報により発覚。警察は現場を確認し、器物損壊の可能性も含め、付近の防犯カメラなどを調べています。2026年3月23日放送