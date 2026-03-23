「おしゃべり唐あげあげ太くん」初の単独イベント「あげ太フェス」が3月21日に開かれ、およそ5600人が訪れる大盛況となりました。「あげ太フェス」の会場となった広島テレビ本社です。あげ太くんを一目見ようと、長蛇の列ができました。■来場者（女の子）「広島弁でしゃべるところも好きだし、面白いところも（好き）。」■アニメの1シーン「16日 にゃー問題」広島テレビで放送中の「おしゃべり唐あげあげ太く