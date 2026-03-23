県が虚偽の公文書を作成していた問題で、監査委員が不正防止を求める意見書を知事に提出しました。3月23日午後、行政運営を監視する監査委員が、虚偽公文書作成の再発防止などを求める意見書を横田知事に手渡しました。県の調査ではこれまでに、災害復旧工事に関する公文書に、64件の虚偽記載があったことが判明しています。意見書では、職員のコンプライアンス意識の強化のほか、不正が構造的に起こりにくい仕組みづくりなど