広島の街を長年見守ってきた広島城天守が3月23日で閉城し、68年の歴史に幕を下ろしました。天守の歴史を振り返るとともに、広島城を愛する人たちの最終日を取材しました。雨が降る中、ライトで鮮やかに照らされた五層の広島城天守。再建されてから68年、22日夜をもって閉城し、大きな区切り迎えました。集まった地元の人達や歴史ファンが別れを惜しみました。■会場に来た人（広島市内から）「さびしい気持ちはありますね。天