バスケットボールB2鹿児島レブナイズは、静岡を下し連敗を6でストップさせました。お茶どころ・静岡との一戦は、鹿児島県が荒茶の生産量日本一を達成したことを記念した特別な試合。会場では「かごしま茶」の魅力が発信されました。（県茶生産協会・田原良二会長）「スポーツは勝敗がつきものですが、日本茶は静岡県とともに、協力して盛り上げていきたい」レブナイズの選手たちは茶畑をモチーフにしたユ