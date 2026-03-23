サッカーの百年構想リーグ。J3の鹿児島ユナイテッドは、アウェーでJ3の鳥取と対戦しました。白のユニフォームユナイテッドは前半25分、有田がペナルティエリアからシュートを放つも、ゴールのポストに当たり、得点にはなりません。後半20分には、途中出場の武がシュートを放ちますが相手キーパーにセーブされます。ユナイテッドは守備でも粘り強さを見せ、5