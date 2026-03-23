仮装空間の「広島駅」を楽しむサービスを、人気芸人の「なかやまきんに君」がスクワットでPRしました。■なかやまきんに君「やー！」なかやまきんに君が元気に登場したのは、ミナモアの屋上にある「ソラモア広場」です。インターネット上に再現したもう一つの広島駅「バーチャル広島駅」は、自宅にいながらパソコンやスマートフォンで駅の中を歩いたり、イベントに参加したりできます。5月に