190円台まで高騰したレギュラーガソリン価格ですが、政府による補助金の支給が始まり、店頭ではすでに値下がりに転じたスタンドも出始めています。最新の平均価格はいくらなのか、金沢市周辺で調べてきました。久々江龍飛フィールドキャスター「春休みになってお出かけしたい。けどガソリンが高くて頭を抱えている人も多いと思います。しかし、見てみてください、166円まで値下げしている店舗もあるんです」急騰するガソリン価格。