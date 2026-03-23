モデルの近藤千尋さんは3月23日、自身のInstagramを更新。愛する家族や親友と過ごした充実のプライベートショットを公開しました。【写真】近藤千尋、充実したプライベートショット「幸せ伝わりました」近藤さんは「週末も沢山遊びました」とつづり、7枚の写真を公開しました。1、3、7枚目では娘とのツーショットを披露し、自然体の親子時間を切り取っています。さらに2枚目には、TBSテレビアナウンサー田村真子さんとのツーショッ