銀座コージーコーナーは、3月27日から期間限定で「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。銀座コージーコーナーは創業78年の歴史の中で、「銀座プリン」「ジャンボプリン」といった定番プリンから、「ちょっと贅沢なカスタードプリン」「コージープレミアム とろける銀座プリン」などのご褒美