KOKUBO（小久保工業所）は、動物の形の可愛いごはん型「おひるねあざらしごはん型」「ゴロンとくまさんごはん型」「ふせするワンワンごはん型」「おかずをギュッとねこちゃんごはん型」全4種類を発売する。2023年2月に発売したネコの形のごはん型「ごはんdeニャン」が大ヒット。3年を経た今、これまた楽しい4種類の仲間が新登場するす。左から：「おひるねあざらしごはん型」「ゴロンとくまさんごはん型」「ふせするワンワンごはん