「ナイトミン 眠る力 ストレス対策サプリ」小林製薬は、快適な睡眠をサポートする「ナイトミン眠る力」ブランドから、γ−アミノ酪酸（GABA）が一時的なストレス（デスクワークに伴う一時的なストレス）を緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つことに着目した機能性表示食品「ナイトミン 眠る力 ストレス対策サプリ」を4月1日から発売する。睡眠トラブルの主な原因は「ストレス」で、若年層中心に約690万人が自覚（出典：