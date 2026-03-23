B STONEが運営するレディースブランド「Ameri（アメリ）」と、総合スポーツ用品メーカー「Mizuno（ミズノ）」による2度目のコラボレーションアイテムを、4月7日にAMERI VINTAGE公式WEB STORE、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店）、ミズノ公式オンライン、一部のミズノ直営店舗で発売する。前回のコラボレーションの好評を受け、実現した第2弾となる今回のコラボレーション。Mizunoが独自に開発