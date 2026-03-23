近畿大学は2026年度（令和8年度）の大学受験について、一般入試志願者数が過去最多を更新し17万4436人となったと発表しました。去年、連続全国一を逃した志願者数ランキングの結果にも注目が集まります。 近大の発表によりますと、2026年度の一般入試志願者数（延べ）は17万4436人・前年比111%となり過去最多を更新。 推薦入試（一般公募）などを含む総志願者数（延べ）は23万4245人・前年比108.7%となり、こちらも過去最多を更