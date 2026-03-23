熊本のサクラの開花が今日（3月23日）発表されました。 【写真を見る】熊本の桜「開花」と共に春本番のあたたかさ沖縄からの観光客「思ったより暑い」満開は…もうちょっと先 開花の発表とともに県内は春本番の陽気で、各地で20℃を超える暖かさとなりました。 熊本地方気象台の職員が指を差している先にあるのは、ソメイヨシノの花。 開花の基準は標本木で5輪以上花が開くことです。 熊本地方気象台 村上龍二さん「確実に5