京都アニメーション放火殺人事件の青葉真司死刑囚をめぐり、大阪高裁が今月=3月、青葉死刑囚本人の控訴取り下げを「有効」とし、死刑確定を維持する決定を下したことに対し、弁護側が異議を申し立てました。 2019年7月に京都アニメーションのスタジオに放火し、36人を殺害するなどした青葉真司死刑囚（47）をめぐっては、1審・京都地裁の死刑判決を不服として、本人と弁護側のいずれもが控訴しましたが、去年1月に本