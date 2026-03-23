茨城・土浦市で目撃されたのは、“自転車乗り換え泥棒”。最後に「チャリンコ進化した」と言い放ち、その場を去っていきました。3月14日午後9時ごろ、防犯カメラに映っていたのは、車道を大きくはみ出しながらふらふらと自転車を運転する1人の人物。手に携帯電話のようなものを持ちながら運転しています。すると、突然Uターン。来た道を戻ると、住宅の目の前に自転車を止め、中へと入っていきます。被害者によりますと、この人物が