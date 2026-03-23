アメリカ・ニューヨークの空港で旅客機と消防車両が衝突し、2人が死亡、13人が負傷しました。前方が破損し、機首が浮き上がった状態で停止している旅客機。衝突した車両も激しく破損しています。ニューヨークのラガーディア空港で22日午後11時半過ぎ、カナダ東部モントリオール発のエア・カナダ系列の旅客機が着陸した際、滑走路で消防車両と衝突しました。ABCテレビによりますと、旅客機の機長と副操縦士が死亡し、乗客ら13人が負