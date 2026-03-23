中道改革連合の枝野幸男前衆議院議員が3月22日のXで、一般ユーザーの投稿に対し《そろそろ堪忍袋の緒が切れます》と“マジギレ”ポストを行った。【写真】枝野氏がガチギレ…SNSで拡散された“デマ情報”枝野氏がデマ投稿者に激怒「枝野さんは2011年3月11日に東日本大震災が発生した時は、民主党政権の官房長官を務めていました。枝野さんはほぼ不眠不休で対応にあたり、“枝野寝ろ”というワードがネット上で話題となりました。