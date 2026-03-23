高市首相は、アメリカのトランプ大統領との会談で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と伝えた真意を、国会で説明しました。立憲民主党・柴議員：総理の「世界に平和と繁栄をもたらせるのは、ドナルドだけ」「諸外国に働きかけてしっかりと応援したい」との発言について伺います。総理の発言に私は強い違和感を覚えます。総理、発言の真意をお聞かせください。高市首相：中東をはじめとする国際社会の平和と繁栄に向