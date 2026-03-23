昨年末の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」を制した郡司浩平（３５＝神奈川）の「優勝祝勝会」が２３日、横浜市内のホテルで行われ、神奈川の高木隆弘支部長や、川崎市経済労働局公営事業部の山本武部長、ＪＫＡの木戸寛会長やファン、関係者約２００人が集まり、祝福した。６度目の挑戦でＧＰ覇者となった感動は３か月経過しても薄れることはない。「目指していたところだし、いろんな人に喜んでもらえたことが何よりもうれ