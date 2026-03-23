弁護士の本村健太郎氏が２３日、「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（大阪・読売テレビ）に出演し、紀州のドンファンと呼ばれた資産家を殺害した罪に問われていた元妻に無罪判決がでたことに言及した。２０１８年５月、紀州のドンファンと呼ばれた資産家・野崎幸助さん（当時７７）が急性覚せい剤中毒死した。この日、野崎さんに対する殺人罪などに問われた元妻・須藤早貴被告（３０）の控訴審が大阪高等裁判所で行われた。一審