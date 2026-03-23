【大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver.】 2027年1月 発売予定 価格：33,000円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver.」を2027年1月に発売する。価格は33,000円。 本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりアイドル「大崎甜花」をガルディエーヌアメジスト衣装姿で約1/