【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】】 【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン】 3月24日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」と「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン」を3月24日11時より予約受付を開始する。 本商品は「創彩少女庭園