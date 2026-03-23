【カプコンフィギュアビルダークリエイターズモデル ネメシス】 12月10日 発売予定 価格：49,478円 カプコンは1/6スケールフィギュア「カプコンフィギュアビルダークリエイターズモデル ネメシス」を12月10日に発売する。価格は49,478円。 本製品は「バイオハザード RE:3」に登場する「ネメシス」を再現したフィギュア。皮が剥がれた