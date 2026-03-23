LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのはTJBBの末っ子で、いまどきの感性とキレのあるダンスが魅力のパフォーマー・AOI。聖地巡礼するほどハマっている推し作品から、お気に入りのOSTまで、“韓国ドラマ愛”を語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。AOIが選