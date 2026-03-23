福岡県が道路事業に必要な土地買収で不適切な取引を行った問題で、土地の取得に関わった職員2人が懲戒処分を受けました。23日付で戒告の懲戒処分を受けたのは、田川県土整備事務所の当時の男性所長（57）と男性課長（55）です。2人は県道バイパスの整備に必要な赤村の土地およそ2500平方メートルを買収した際、地権者に対し補償金としておよそ431万円を提示しましたが、拒否されたため、2回にわたり価格を引き上げ、最終的に