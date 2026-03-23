「第７回大島渚賞」授賞式が２３日、東京・丸ビルホールで行われ、映画「ルノワール」の早川千絵監督が出席した。早川監督は大島監督の代表作のひとつ「戦場のメリークリスマス」を中学時代にテレビ放送で見たときの衝撃について語った。「忘れられない１本。ストーリーが理解できなかったのに見終わったとき、涙がボロボロ流れていた」と振り返り、「すべて理解できなくても、不意に人の心を揺さぶり、つかみ、感動させる。映