大相撲の元大関・若嶋津で、１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者ら約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。東前頭６枚目で２２日に千秋楽を迎えた春場所で９勝を挙げた一山本は、先代・師匠と対面し、「おだやかな表情でした」と様子を語った。先代・師匠には「今場所勝ち越せました」と報告し「来場所三役目指すと