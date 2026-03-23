１５日に肺炎のため６９歳で死去した大相撲の元大関・若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんの通夜が２３日、千葉・市川市の昭和セレモニーシティホール市川で営まれた。妻は元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）。著名人では元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏、ギャオス内藤、深谷隆司元通産相らが参列した。松平健、細川たかし、川中美幸、長山洋子、榊原郁恵らゆかりの歌手、俳優からの供花も届いた。