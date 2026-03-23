きょう午前、東京・品川区で、ビルの工事現場の足場に乗用車が突っ込む事故がありました。きょう午前7時半ごろ、品川区西五反田のビルの工事現場で、「歩行者と乗用車の事故」「乗用車がビルの足場に突っ込んだ」など複数の通報がありました。警視庁によりますと、60代の男性が運転する乗用車が停車しようとした際、歩道を横切って工事現場の足場に突っ込んだということです。足場は崩れませんでしたが、歩行者の20代男性2人が巻き