ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON」から、PLAZA限定のディズニースプリングコレクションが登場♡マリーやレディ、ルシファーなど愛らしいキャラクターたちが、ポップで遊び心あふれるデザインに。毎日持ち歩きたくなるアイテムが揃い、春のおしゃれ気分をぐっと高めてくれます。自分用はもちろん、ギフトにもぴったりな注目コレクションです♪ 人気キャラがポップに登場 『おしゃれキ