東京地検立川支部は23日までに、女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして警視庁に書類送検された日大三高（東京都町田市）の17歳と16歳の硬式野球部員のうち、児童買春・ポルノ禁止法違反（提供）容疑で16歳の部員を東京家裁立川支部に送致した。19日付。16歳の部員は昨年5〜10月ごろ、17歳の部員から受け取ったわいせつ動画を他の複数の部員に送信して提供した疑いで警視庁に書類送検されていた。昨年10月、女子生